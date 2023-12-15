أول تعليق لوالد إمام عاشور بعد تسجيل نجله هدف الأهلي في مرمى اتحاد جدة

سيطرت حالة من السعادة والفرحة والبهجة على عاشور متولي، والد اللاعب إمام عاشور بعد تسجيل نجله هدفا للأهلي المصري في شباك اتحاد جدة السعودي في إطار منافسات الدور الربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، إذ حقق المارد الأحمر فوزا بثلاثية مقابل هدف واحد.

فرحة والد اللاعب إمام عاشور بهدف ابنه

وأعرب والد إمام عاشور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن سعادته وفخره بتسجيل نجله هدفا في مباراة الأهلي أمام جدة السعودي: «إمام فرحنا جميعا بالهدف، وأتمنى أنه يفضل في تفوق ونجاح دائم»

وأضاف أن نجله إمام عاشور وعده قبل المباراة تسجيل هدف في مباراة اليوم أمام اتحاد جدة:« ابني وعد فأوفى.. فرحة كبيرة بهدف إمام، وختامها مسك، قدر يحقق الفوز مع زملائه، وفي تقدم مستمر الفترة القادمة».

تقديم التهنئة من الأقارب لوالد اللاعب

وقدم عدد من المواطنين بمدينة السنبلاوين بالدقهلية بتقديم التهنئة والمباركة لوالد اللاعب إمام عاشور بعد تسجيل نجله الهدف الثالث، في الشوط الثاني من المباراة.