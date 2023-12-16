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أخر ظهور للمخرج أحمد البدري قبل وفاته.. «كان يعزي في فنان آخر»

كتب:

ياسمين محمود
12:29 ص | السبت 16 ديسمبر 2023
احمد البدري

احمد البدري

رحل عن عالمنا، منذ ساعات، المخرج والفنان أحمد البدري بعد معاناته مع أزمة صحية شديدة، إذ أصيب من شهرين بجرح في القدم أدى إلى غرغرينة بسبب مرض السكري تسببت في بتر قدمه ليدخل بعدها في غيبوبة.

آخر ظهور لأحمد البدري

وكان آخر ظهور للمخرج أحمد البدري في شهر سبتمبر الماضي أثناء تقديمه واجب العزاء في الفنان الراحل أشرف مصيلحي، وظهر خلال العزاء ويبدو عليه ملامح المرض خاصة انه ظهر واحدي قدمية في الجبس ويسير متكأ علي مساعده.

موعد ومكان جنازة أحمد البدري

ويشيع جثمان المخرج الراحل أحمد البدري ظهر اليوم على أن تكون في مسجد الحصري بدلًا من مسجد السيدة نفيسة لتكون قريبة من المدافن، مشيرًا إلى أنه سيتم الدفن بمقابر العائلة في أكتوبر. حسبما ذكر صديقة هاني الشيخ لـ«الوطن».

بتر قدم أحمد البدري

وكان الفنان شريف إدريس أول من اعلن تدهور حالة أحمد البدري الصحية وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ نشر صورة له وعلق عليها قائلًا: «ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري، ربنا يتمّ شفاك على خير، للأسف الشديد تمّ بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر دعواتكم بالشفاء».

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