3 وفيات في الوسط الفني خلال 24 ساعة.. أبرزهم المخرج أحمد البدري

شهدت الساعات القليلة الماضية أحداثا حزينة علي الوسط الفني والتي خيم خلالها الحزن على السوشيال ميديا بسبب 3 وفيات بالوسط الفنيفي يوم واحد.

وفاة أحمد البدري

أعلنت زوجة المخرج أحمد البدري مساء الجمعة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة زوجها قائلة: «توفي إلى رحمة الله زوجي المخرج أحمد البدري وصلاة الجنازة في مسجد الحصري بعد صلاة الظهر والدفنة في مقابر العائلة بـ6 أكتوبر، لله ما أعطى ولله ما أخذ».

وتدهورت الحالة الصحية لأحمد البدري منذ أيام قليلة بعد تعرضه لغرغرينة في القدم أدت الي بتر قدمه، وذلك حسبما أعلن الفنان شريف إدريس عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ نشر صورة له وعلق عليها قائلًا: «ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري، ربنا يتمّ شفاك على خير، للأسف الشديد تمّ بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر دعواتكم بالشفاء».

وفاة عادل أنور

كما رحل عنا في صباح نفس اليوم الفنان عادل أنور وذلك حسبما أعلن نجل شقيقته السيناريست أيمن بهجت قمر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان عادل أنور».

ونعى في نفس التوقيت منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الفنان عادل أنور، عبر صفحته على «فيسبوك»، قائلا: «الدوام لله.. وفاة أخي وزميلي الفنان عادل أنور».

وفاة زوجة المونولوجست فيصل خورشيد

كما اعلن أيضا المونولوجيست فصيل خورشيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة زوجته بعد صراع مع المرض قائلًا: «زوجتي في ذمه الله ربنا يرحمك يا آمال، صلاة الجنازة من مستشفى هليوبوليس والمدافن أول طريق السويس».

وفي منشور آخر كشف عن موعد ومكان العزاء وفق ما أعلن عبر «فيس بوك»، انه سيكون يوم الأحد المقبل، بمسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة صلاح سالم، في قاعة المروة، من الساعة 5 إلى الساعة 9 مساءً.