عاجل.. تعليق مفاجئ من رئيس «فيفا» بعد تجاوز الأهلي لاتحاد جدة في كأس العالم للأندية

علق السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على فوز النادي الأهلي على الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما لحساب الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

تعليق إنفانتينو على فوز الأهلي بمونديال الأندية

وخلال جلسة جمعته بخالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة المارد المشاركة في المونديال، أكد جياني أنفانتينو أن النادي الأهلي دائماً فريق عالمي.

إشادة رئيس الفيفا بالنادي الأهلي لم تكن الأولى، حيث سبق وأن أثنى إنفانتينو على المارد الأحمر خلال المباراة الافتتاحية التي جمعت بين القلعة الحمراء بنظيره سيمبا بالعاصمة التنزانية دار السلام.

الأهلي دائما يرفع اسم القارة السمراء عاليًا

وقال إنفانتينو، إن الأهلي دائماً ما رفع إسم القارة السمراء عاليًا في المحافل الأفريقية.

وكان الأهلي قد أمطر شباك الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة لحساب الدور ربع النهائي من المونديال.

وضرب الفريق الأحمر موعدًا مع فلومنينسي البرازيلي يوم الإثنين المقبل، في المربع الذهبي من كأس العالم للأندية.