ماذا قالت صحف السعودية عن فوز الأهلي التارخي؟.. «الاتحاد تاه»

لم تمر ليلة الجمعة مرور الكرام على مدينة جدة، بعد الفوز التاريخي الذي ألحقه الأهلي على حساب الاتحاد السعودي بثلاثية لهدف على أرضه ووسط جماهيره، ليشق طريقه إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

صحف السعودية عاشت حالة من الحزن بعد الوداع القاسي لبطل الدوري الموسم الماضي على يد عملاق إفريقيا ونادي القرن الأفريقي، فماذا قالت؟.

عناوين نارية لصحف السعودية بعد فوز الأهلي التاريخي على اتحاد جدة

صحيفة الرياضية السعودية، عنونت تقريرها عن المباراة بجملة: «ثلاثية الأهلي تنهي أحلام الاتحاد في المونديال»، بينما اختارت صحيفة «سبورت» جملة: «الأهلي المصري يقصي الاتحاد بثلاثية لهدف في مونديال الأندية» عنوانا لها.

موقع «سبورت 24» الذي عنون تقرير اللقاء بجملة: «أهلي مصر يدفع بالعميد لخارج المونديال»، نقل حالة الغضب التي عاشتها جماهير الاتحاد، مؤكدا: «الجماهير عبرت عن حزنها الكبير، بعد وداع الفريق بطولة كأس العالم للأندية 2023، من الدور ربع النهائي، إثر خسارته أمام نظيره الأهلي المصري 3/1».

صحف السعودية تتحسر على خسارة الاتحاد القاسية أمام الأهلي

وصبت الجماهير جام غضبها على الفريق، مؤكدة غياب الروح لدى اللاعبين، معتبرة أن هذا يمثل أحد أسباب تراجع مستوى ونتائج العميد هذا الموسم، بحسب التقرير، بينما انتقد البعض الآخر مدرب الفريق الأرجنتيني جياردو، مؤكدين أن الفريق يلعب دون خطة واضحة.

«الإتي تاه.. فودّع المونديال»، عنوان اختارته صحيفة الشرق الأوسط، مؤكدة: «جدة نامت حزينة.. والأهلي كسب التحدي العالمي بثلاثية الثأر».

وأشار التقرير إلى أن جماهير جدة كانت تمني النفس بإنجاز تاريخي للاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية 2023، إلا أن الأهلي عاد بعد 18 عاما، في إعادة لمواجهتهما في نسخة 2005، عندما انتصر بطل آسيا حينذاك بهدف محمد نور قرب النهاية في ربع نهائي المونديال.

وتحت عنوان «الاتحاد يخسر بثلاثية من الأهلي المصري ويودع كأس العالم للأندية»، ألقت صحيفة «اليوم» السعودية اللوم على الفرنسي كريم بنزيما مؤكدة أن إخفاقه في تسجيل ركلة الجزاء التي احتسبت لفريقه الاتحاد، نهاية الشوط الأول، أسهمت في خروج فريقه من كأس العالم للأندية التي تقام منافساتها في جدة.