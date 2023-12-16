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موعد ومكان عزاء المخرج الراحل أحمد البدري.. الأحد في «الحامدية الشاذلية»

كتب:

ياسمين محمود
02:36 ص | السبت 16 ديسمبر 2023
أحمد البدري

أحمد البدري

أعلن شقيق زوجة المخرج أحمد البدري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» موعد ومكان عزاء المخرج الراحل الذي رحل عن عالمنا مساء الجمعة، بعد تدهور حالته الصحية بسبب مرض السكر والذي أدى إلى بتر قدمه.

موعد ومكان عزاء أحمد البدري

وكتب شقيق زوجة أحمد البدري قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة على المخرج أحمد البدري غدا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري أكتوبر ثم مقابر العيلة في 6 أكتوبر طريق الفيوم، والعزاء يوم الأحد في مسجد الحامدية الشاذلية، اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم آمين، شكر الله سعيكم».

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