الشبورة مستمرة صباحا.. حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقع اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، لتتوقع أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية خلال فترات الصباح الباكر

وتوقعت «الأرصاد» تكاثف الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية المُؤدية إلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري.

ويسود طقس غائم جزئيًا، معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلًا، لتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة 24 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ونشاط للرياح يكون خفيفًا إلى متوسط.

درجات الحرارة الجمعة 15 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 13 درجة مئوية.