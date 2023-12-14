حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا.. شبورة صباحا ونشاط للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة، والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الجمعة، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وتتكاثف شبورة مائية كثيفة خلال فترات الصباح الباكر.

القاهرة الكبرى

- طقس غائم جزئيًا، معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلًا.

- درجة الحرارة العظمى المتوقعة 25 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية.

- نشاط الرياح خفيف إلى متوسط.

الوجه البحري

- طقس غائم جزئيًا، معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلًا.

- درجة الحرارة العظمى المتوقعة 26 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية.

- نسبة الرطوبة 75%.

- نشاط الرياح خفيف إلى متوسط.

السواحل الشمالية الغربية

- طقس غائم جزئيًا، معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلًا.

- درجة الحرارة العظمى المتوقعة 24 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية.

- نسبة الرطوبة 75%.

- نشاط الرياح خفيف إلى متوسط.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

- طقس غائم جزئيًا، معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلًا.

- درجة الحرارة العظمى المتوقعة 25 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية.

- نسبة الرطوبة 70%.

- نشاط الرياح خفيف إلى متوسط.

جنوب سيناء

- طقس غائم جزئيًا، مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا.

- درجة الحرارة العظمى المتوقعة 28 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية.

- نسبة الرطوبة 65%.

- نشاط الرياح خفيف إلى متوسط.

شمال الصعيد

- طقس غائم جزئيًا، معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلًا.

- درجة الحرارة العظمى المتوقعة 25 درجة مئوية، والصغرى 10 درجة مئوية.

- نسبة الرطوبة 60%.

- نشاط الرياح خفيف إلى متوسط.

جنوب الصعيد

- طقس غائم جزئيًا، مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا.

- درجة الحرارة العظمى المتوقعة 29 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية.

- نسبة الرطوبة 55%.

- نشاط الرياح خفيف إلى متوسط.