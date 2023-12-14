رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس السيئ في الدقهلية

شدد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ في نطاق محافظة الدقهلية لمواجهة تقلبات الطقس، والتعامل مع سقوط الأمطار التي تشهدها العديد من المناطق في المحافظة، مؤكدا أنّ هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية داخل ديوان المحافظة مع غرف العمليات الفرعية في المدن والمراكز على مستوى المحافظة.

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار بالدقهلية

وتابع محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، متابعة أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار ورفع التجمعات من على جانبي الطريق من خلال الدفع بعدد من سيارات ومعدات ومركبات لكسح وشفط مياه الأمطار حال تجمعها بالشوارع والميادين، والتعامل الفوري مع تقلبات الطقس ومتابعته لحظة بلحظة، وضرورة التواجد الميداني لمتابعة أي مشاكل ومعوقات قد تواجه المواطنين، والعمل على سرعة حلها في أسرع وقت ممكن، إلى جانب العمل على إصلاح أعمدة الإنارة التالفة، وجمع الوصلات والكابلات الكهربائية، وتسوية الطرق وتمهيدها وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة السير منعا للتكدس والزحام بين المواطنين.

سقوط أمطار في محافظة الدقهلية

وشهدت محافظة الدقهلية صباح اليوم الخميس سقوط أمطار في عدد من المناطق على مستوى المحافظة، يصاحبها برودة شديدة في الطقس، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع شدة في الهواء والرياح.