عاجل.. الاتحاد الأفريقي يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد الفوز على اتحاد جدة

اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قرارًا عاجلًا مع النادي الأهلي بعد فوز المارد الأحمر على اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف واحد، في منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية التي تستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

وقرر «كاف» بشكل رسمي تأجيل مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى 17 فبراير المقبل، إذا كان موعد هذا اللقاء يعتمد على مصير فوز الأحمر من عدمه على اتحاد جدة بمونديال الأندية.

واعتمد «كاف» رسميا موعد مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد ليقام يوم 17 فبراير، خاصة أن المنافسات القارية ستتوقف بعد أيام بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية مطلع يناير في كوت ديفوار.

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