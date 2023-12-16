أعلن البنك المركزي عبر موقعه الرسمي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-12- 2023، إذ سجل نحو 99.84 جنيه للشراء و100.19 جنيه للبيع.

وترصد «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفق ما أعلنت منصاتها الرسمية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

كشف الموقع الرسمي للبنك المركزي، أن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري سجل 99.84 جنيه للشراء، و100.19 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 99.13 جنيه للشراء و100.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 100.05 جنيه للبيع، و99.78 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 98.09 جنيه للشراء و100.37 جنيه للبيع.

سعر الدنيار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 100.27 جنيه للبيع و96.65 جنيه للشراء.