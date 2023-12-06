سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 6-12-2023

يواصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6-12-2023 في البنوك ثباته منذ ختام تعاملات أمس، ولم يطرأ أي تغيير على الأسعار منذ تعاملات أكتوبر الماضي، ليبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 99.85 جنيه للشراء و100.19 جنيه للبيع وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وأوضح الموقع أنّ سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6-12-2023 يسجل 99.88 جنيه للشراء و100.33 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى 100.05 جنيه بيعا و99.78 جنيه شراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

وعن سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي يبلغ 98.09 جنيه شراء و100.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فوصل في بنك القاهرة إلى 99.73 جنيه للشراء و100.18 جنيه للبيع.