يواصل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 14-12-2023 في البنوك المصرية، استقراره منذ ختام تعاملات أمس الأربعاء، ويبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 99.85 جنيه للشراء، و100.19 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري، وفقًا لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وأوضح الموقع أنّ سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 14-12-2023 في البنوك المصرية يسجل 99.88 جنيه للشراء و100.33 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 100.21 جنيه بيعاً اما سعر الشراء 98.09 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

فيما يبلغ سعر الدينار الكويتي داخل بنك القاهرة في بداية تعاملات اليوم الخميس 99.73 جنيه للشراء و100.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر فإنه وصل إلى 100.05 جنيه اابيع و99.78 جنيه للشراء.