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عاجل.. رد فعل صادم في السعودية بسبب الأهلي

كتب:

شادي ممدوح
09:12 ص | السبت 16 ديسمبر 2023
فريق الأهلي

فريق الأهلي

علقت الصحف السعودية على خسارة ممثل الدوري السعودي في كأس العالم للأندية فريق اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف من الأهلي في لقاء الفريقين في الدور الثاني من منافسات البطولة المقامة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعبرت الصحف السعودية عن غضب وحزن السعوديين من الخسارة التي تعرض لها اتحاد جدة في المباراة وانتصار الأهلي وتأهله لنصف النهائي.

وعنونت صحيفة «الشرق الأوسط» خسارة الاتحاد بأن النادي تاه وودع المونديال، مضيفة أن مدينة جدة نامت حزينة بسبب الخسارة التي تعرض لها الفريق في المباراة التي تفوق فيها الأهلي على حساب الاتحاد وحجز مكانًا في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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وفي عنوان آخر قالت الصحيفة إن «ثلاثية الأهلي تنهي أحلام الاتحاد في المونديال»، راصدة أبرز الأحداث التي شهدتها المباراة واستحق معها الأهلي الفوز بالمباراة.

وأكدت صحيفة «الرياضية» في عددها اليوم أن الأهلي جعل ليلة ملعب الجوهرة حمراء، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف على حساب اتحاد جدة السعودي، والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

 

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بقلم شادي ممدوح