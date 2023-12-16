«البيئة» تحكم سيطرتها إلكترونيا على 6 مداخن بشركة القاهرة لتكرير البترول

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مداخن وحدات الإصلاح لـ3 مداخن بشركة القاهرة لتكرير البترول «معمل مسطرد».

وأضافت الوزيرة أنه تم رصد عناصر «الجسيمات الصلبه الكلية، أكاسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، أول أكسيد الكربون) وأيضا الظروف المرجعية (الأكسجين، ضغط، معدل سريان ودرجة حرارة، الرطوبة)، كما تم ربط 3 مداخن خاصة بوحدات التقطير ليصل عدد المداخن التي تم ربطها بالشركة إلى 6 مداخن من إجمالى 21 مدخنة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه بهذا الربط بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظات القاهرة الكبرى (16) منشأة بعدد (84) مدخنة، فيما وصل إجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية، (95) منشأة تمثل 477 مدخنة.

وأشارت «فؤاد» إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شئون البيئة للشركات المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات بإستخدام شبكة من الحاسبات الآلية على مدار اليوم للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة. مشيرة إلى استمرار الجهود المبذولة بوزارة البيئة بجهازيها للتوسع في شبكة رصد الانبعاثات الصناعية، كأحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الإنبعاثات الصادرة من المنشآت الصناعية وحجمها، وتحليل تلك البيانات مما يساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقع بها تلك المنشآت.