الأولى في الشرق الأوسط.. طب أسنان عين شمس تحصل على الاعتماد الدولي لبرامج البكالوريوس

حصلت كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، على الاعتماد الدولي لبرامج مرحلة البكالوريوس (برنامج طب الأسنان الإكلينيكي - برنامج طب وجراحة الفم والأسنان) من منظمة «AQAS» الألمانية، لضمان الجودة، عن طريق اعتماد البرامج الدراسية، لتكون أول كلية طب أسنان في مصر والشرق الأوسط تحصل على اعتماد دولي لبرامج البكالوريوس.

وقالت الكلية في بيان: «جاء الإنجاز غير المسبوق نتاج الرؤية المستنيرة والدعم المستمر للدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وعميد كلية طب الأسنان السابق، والمجهودات الكبيرة التي بذلتها إدارة الكلية تحت إشراف الدكتور داليا القرشي القائم بأعمال عميد الكلية ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور كريم البطوطى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب».

تابع البيان: «كانت الكلية قد تواصلت مع منظمة AQAS الألمانية بوصفها إحدى الهيئات الدولية المميزة التي تعتمد على اعتماد جودة العملية التعليمية في المؤسسات عن طريق اعتماد المعايير الأوروبية ESG ومعايير التعليم العالي الأوروبية EHEA، إذ جرى التقدم بمشروع الاعتماد الدولي في ديسمبر 2020، وجرت الموافقة عليه في أبريل 2021 ضمن أفضل مشاريع على مستوى كليات الجامعة، لتكون كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس هي أول كلية حكومية تتقدم للاعتماد الدولي على مستوى الجمهورية».

وتعتمد إجراءات الاعتماد والقرار على المعايير والمبادئ التوجيهية لضمان الجودة في هيئة التعليم العالي الأوروبية «ESG»، وتعتبر هذه الخطوة الرائدة بداية إيجابية للتحفيز على اعتماد البرامج التعليمية بجميع كليات الجامعات المصرية ما سيترتب عليه شراكات مثمرة مع جامعات خارجية أخرى.

وتعد منظمة AQAS مؤسسة ألمانية مستقلة معتمدة من قبل مجلس الاعتماد الألماني GAC منذ عام2001 وعضو في الرابطة الأوروبية لضمان الجوده في التعليم العالي ENQA وهي مدرجة في السجل الأوروبي لضمان جودة التعليم العالي EQAR. كما تعد منظمة AQAS إحدى الهيئات المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد NAQAAE. ويتيح هذا الاعتماد فرص تعاون مشتركة بين الكلية ومثيلاتها المتبعة لنفس معايير الجودة.