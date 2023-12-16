الجامعات: انطلاق امتحانات العملي والشفوي الأسبوع المقبل

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، جاهزية الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، إذ تبدأ امتحانات العملي والشفوي للكليات العلمية والأدبية خلال الأسبوع المقبل.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، الاستعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، لافتا إلى أنه بدءاً من الأسبوع المقبل تبدأ امتحانات العملي والشفوي للكليات، وفقا للجداول الزمنية التي أقرتها مجالس الأقسام المختلفة، لافتا إلى أن هناك التزاما كاملا بالخريطة الزمنية للامتحانات.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، إن الامتحانات الشفوية والعملية ستبدأ الأسبوع المقبل، قبل أعياد الميلاد، على أن تبدأ الامتحانات النهائية بعد إجازة أعياد الميلاد.

وقال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، لـ«الوطن»، إنه جرى الالتزام بالخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 التي أقرها الأعلى للجامعات، المقرر أن تكون خلال شهر يناير المقبل.