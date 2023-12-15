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انتخابات المصريين بالداخل

5 موضوعات على طاولة «الأعلى للجامعات» في اجتماعه المقبل.. اعرفها

كتب:

أحمد أبوضيف
02:13 ص | الجمعة 15 ديسمبر 2023
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نهاية الشهر الجاري، اجتماعه المجلس الدوري والمقرر أن يكون في رحاب جامعة المنيا، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وعدد من قيادات الوزراة.

وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزراة التعليم العالي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من الموضوعات سيناقشها المجلس في اجتماعه الدوري، أبرزها يتمثل في متابعة أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 - 2024،  ومتابعة الاستعدادات لامتحانات التيرم الأول 2024، والتأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية ومواعيد الامتحانات التي ستجري خلال شهر يناير، والاستعدادت للمستشفيات الجامعية بشأن أعياد الميلاد والتأكيد أيضا على الاستعداد مبكرًا للفصل الدراسي الثاني 2024.

وتابعت المصادر أنه من المقرر أن يشهد وزرير التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية عددًا من الافتتاحات للمنشآت الجديدة في جامعة المنيا، كافتتاح المبني الجديد لكلية دار علوم وتفقد مستشفى الأورام الجديدة والوقوف على مدى الإنشاءات واستمرار العمل بها بمختلف القطاعات المختلفة، ومتابعة انتظام العمل بمختلف الكليات.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.