استمرار قبول طلبات الطلاب المتعثرين إلكترونيا بالجامعات الحكومية

تواصل عدد من الجامعات الحكومية، استقبال طلبات الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات الدراسية، للعام الجامعي الجاري 2023-2024 عبر المواقع الإلكترونية لكل جامعة، وذلك بعد مدها أكثر من مرة تيسيراً على الطلاب.

ويجري التقديم عبر تحميل الأوراق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني، ليتم النظر فيها وإخطار الطالب خلال أسبوع من التقديم بحد أقصى.

سداد المصاريف الدراسية 2023-2024

وقال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أعمال التقديم للطلاب المتعثرين في السداد للمصاريف الدراسية يكون من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة، لافتا إلى أن التقديم مستمر من خلال رفع الأوراق المطلوبة، والمتمثلة في صورة البطاقة وما يثبت قيد الطالب بالجامعة والبحث الاجتماعي وشهادة وفاة الطالب، لافتا إلى أن الجامعة تقدم دعم غيرمحدود للطلاب المتعثرين.

وقال الدكتور عبدالعزيز الطنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجامعة مستمرة من خلال مكاتب رعاية الشباب والموقع الإلكتروني في استقبال طلبات الطلاب المتعثرين، لافتا إلى أن أكثر من 95% من الطلبات يتم قبولها لاستيفائها الشروط اللازمة.

وكشف مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن هناك توجيهات بتذليل العقبات وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب المتعثرين في سداد المصاريف الدراسية، لافتا إلى أن مكاتب رعاية الشباب منوطة باستقبال الطلبات والنظر فيها وفقاً للقواعد والضوابط التي أقرها قانون تنظيم الجامعات.