استعدادات مكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في الجامعات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بدء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في يناير المقبل.

وأوضح رؤساء الجامعات، بدء إعلان جداول امتحانات التيرم للعديد من الصفوف الدراسية والفرق بالكليات المختلفة، وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وألا يخرج الامتحان عما تم دراسته خلال التيرم الأول.

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ الجامعة بدأت الاستعداد لامتحانات التيرم الأول مبكرا، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف دسوقي، أنّه تم البدء في إعلان جداول امتحانات التيرم بالعديد من الكليات، مؤكدا أنّ الامتحانات ستكون في موعدها المحدد في يناير المقبل، وجرى التشديد على مجالس الأقسام بضرورة أن تكون الامتحانات من المقررات الدراسية وعلى ما تم دراسته خلال التيرم، مع الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية فيما يتعلق بعدد الأسئلة ونوعيتها وفقا لكل مقرر دراسي.

وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنّه تم البدء في إعلان جداول امتحانات التيرم الأول وفق الضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف سرحان أنّه لا تأجيل أو تعديل في مواعيد الامتحانات، وأنّها ستكون خلال شهر يناير وفقا للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التعليم العالي.