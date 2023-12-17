تحذير رسمي من «الصحة» بشأن الشعور بالجوع وفقدان الوزن.. اعرف التفاصيل

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين، من الجوع الشديد أو فقدان الوزن بشكل مفاجئ، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، إن هذه الأعراض إذا ظهرت بشكل مفاجئ لابد من الانتباه لها، لافتة إلى أن هذه الأعراض تدل على الإصابة بمرض السكري.

حملة 100 يوم صحة توفر الكشف المبكر عن مرض السكري مجانا

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي من شأنها إلحاق الضرر على أجهزة الجسم.

وحددت وزارة الصحة والسكان أعراض مرض السكري كاملة وجاءت على النحو التالي:-

- شعور بالعطش أكثر من المعتاد

- كثرة التبول

- فقدان الوزن من دون قصد

- سهولة الاستثارة أو غيرها من التقلبات المزاجية

- الرؤية الضبابية

- بطء التئام القروح

الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان يوجة لأقرب مكان لحملة 100 يوم صحة

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه على المواطنين ضرورة الكشف المبكر من خلال حملة الرئيس «100 يوم صحة» الكشف والعلاج بها مجانا، مشيرة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي أو دوائي إلى أقرب مستشفى تابعة لها.

وطالبت وزارة الصحة والسكان الاستفادة من خدمات حملة «100 يوم صحة»، والتي تعمل في كل الوحدات الصحية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، مؤكدة أن الخط الساخن يعمل على الرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها بشكل سريع والتوجيه لأقرب مكان يقدم خدمة الكشف المبكر في حملة «100 يوم صحة».