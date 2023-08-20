أعراض مرض السكر في بدايته.. طبيب يوضح

أعراض مرض السكر في بدايته، تعد من المؤشرات التي تقود المريض إلى مراجعة الطبيب لاكتشاف طبيعة المرض مبكرا، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقي الأدوية المناسبة، بحسب الحالة، وتفاديا لحدوث مضاعفات.

ويمكن أن تظهر أعراض مرض السكر في بدايته، كعلامات تحدث للمريض بشكل تدريجي، بحيث تتم إصابة الأشخاص بمرض السكري من النوع الثاني لسنوات قبل اكتشاف إصابته بالمرض.

وحول ذلك، أكد الدكتور إبراهيم الإبراشي، استشاري أمراض السكر والغدد الصماء، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من أبرز أعراض مرض السكر في بدايته، العطش الشديد وكثرة التبول، والإصابة بالالتهابات، ومنها الالتهابات المهبلية عن النساء.

أعراض مرض السكر في بدايته

وأوضح الإبراشي، أن أعراض مرض السكر تشمل التالي:

- العطش الشديد

- كثرة التبول

- الجوع الشديد

- تأخر في التآم الجروح

- نقص مفاجئ في الوزن

- حكة شديدة والتهابات ومن بينها التهابات مهبلية

- ألم وتنميل في الأطراف

- تعب وإرهاق

- حرارة في القدمين

- إضرابات في البصر

مرض السكر، يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين بكمية كافية، وعندما يعجز الجسم أيضا عن الاستخدام الفعال للأنسولين الذي ينتجه، حيث يعد الأنسولين هو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.

ونصح «الإبراشي» بضرورة التوجه إلى الطبيب، وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة عند الشعور بهذه الأعراض، باعتبار أن التحاليل هي الفيصل، من أجل تفادي أية مضاعفات قد تحدث للمريض عند تفاقم الحالة.