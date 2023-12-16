خطة وزارة الصحة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في الشتاء

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن خطة مواجهة السيول مشيرًا إلى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات بهدف تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمتضررين وعلاج المصابين في حال حدوث السيول.

خطة مواجهة السيول في الشتاء تعتمد على 3 مراحل

وأوضح الخطة تعتمد على 3 مراحل تنفيذية تشمل إجراء حصر شامل لجميع المستشفيات التي تقع بدائرة المحافظة والمحافظات المجاورة في إطار خطة الاستعداد لكوارث السيول ورفع جاهزية هذه المستشفيات وتحديد إمكانيتها التي تمكنها من التعامل مع الحدث وقدرتها الاستيعابية وتنويع التخصصات.

انعقاد غرف عمليات بالمديريات وربطها بغرفة مركزية

وأضاف المصدر: «تتضمن الخطة انعقاد غرفة عمليات بالمدريات والتواصل مع غرفة لإدارة الأزمات بالوزارة بالعاصمة الإدارية، واستقبال البلاغات من المواطنين على الخط الساخن، وتجيهز أقرب مستشفيات ورفع أعلى درجات الاستعداد القصوى لاستقبال حالات الطوارئ والتعامل معها وإرسال فريق الانتشار السريع من أطباء ومسعفين وتحديد الإصابات وتقيم الحالات ونقلها إلى المستشفيات».

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن توفير كافة الأدوية المتعلقة بفصل الشتاء وتوفير المستلزمات الطبية، نافية أى نقص في الأدوية أو المسلتزمات الطبية، مشيرة إلى زيادة أعداد مقاعد الخط الساخن للرد على كافة التساؤلات والاستسفارات المختلفة والرد عليها سريعا.