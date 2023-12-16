موعد التصالح على مخالفات البناء المأهولة بالسكان داخل وخارج الحيز العمراني

يمر قانون التصالح الجديد 2023 بعدة مراحل بعد إقرار مجلس النواب للقانون فمن المقرر تصديق الرئيس عليه، ثم إقرار اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لتطبيق القانون على أرض الواقع وفتح باب التصالح في مخالفات البناء.

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن الحكومة من خلال قانون التصالح الجديد تعمل على تصفية الملف وإنهاء مخالفات البناء بحيث يتم التعامل الرسمي ولا يسمح بظهور عشوائيات والعمل على تنظيم العمران، والعمل على استعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين بالأحياء والمدن والقري.

فرصة أمام مخالفات البناء

وأضاف لـ«الوطن» أن قانون التصالح في مخالفات البناء أتاح الفرصة لكل مخالفات البناء التقديم للتصالح وبعدها يتم البت في تلك الطلبات وفق القانون بشكل سريع، وفرصة لكل مخالفات البناء المأهولة بالسكان سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه للتقديم للتصالح.

وأشار إلى أن القانون يسمح بالتصالح على مخالفات البناء التي تمت داخل الحيز حتي تاريخ صدورالقانون، أما مخالفات البناء القريبة من الحيز العمراني متاح لها التصالح حتى تاريخ ارتكابها 15 أكتوبر 2023.

وشدد على أن مخالفات البناء البعيدة عن الحيز العمراني هناك مادة في القانون تسمح لمجلس الوزراء التصالح بشأنها في حالة العرض من الوزير المختص أن الأرض مأهولة بالسكان وبها مرافق وأيضا الأرض الزراعية فقدت كل مقومات الزراعة، لافتا إلى أن الأمر لم يعد متروكا للوحدات المحلية إنما العرض يتم من خلال الوزير المختص على الحكومة ، فالقانون وفر تيسيرات متنوعة أمام المواطنين لانجاز ملف التصال.

منع التعديات

وفيما يتعلق بمخالفات البناء، أوضح أنه غير مسموح بأي تعديات أو مخالفات بناء جديدة ويتم اتخاذ إجراء فوري ضد المخالف.