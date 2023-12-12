مستشار وزير التنمية المحلية: توجد حاجة ملحة لإنشاء السوق الحرة الأفريقية

تواصلت فعاليات اليوم الثالث من الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية الأفريقية في نسختها الثالثة حول «دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي» والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وتأتي الدورة في إطار توجيهات وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تولي الرئاسة، على الانفتاح على القارة الأفريقية، وتعزيز علاقات مصر بدولها في كل المجالات.

يشارك في الدورة التدريبية 21 متدربا من 15 دولة أفريقية هي: «تنزانيا – الكاميرون – مالاوي- سيشل - بوركينا فاسو - مالي - الصومال - كوت ديفوار - جزر القمر - غينيا كوناكري - جنوب السودان - النيجر - جيبوتي - جامبيا - الجابون».

سلاسل القيمة الغذائية

وشهد اليوم الثالث من الدورة التدريبية تنظم ورشتي عمل بعنوان «سلاسل القيمة الغذائية وصناديق السيادة المحلية» وألقاها الدكتور أيمن الزغبي رئيس قطاع تمويل التجارة والاستثمار في بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، والثانية جاءت بعنوان «التحديات التي تواجه القارة الأفريقية 2024» وأدارها السفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.

واستهل الدكتور أيمن الزغبي ورشة العمل الأولى عن «سلاسل القيمة الغذائية وصناديق السيادة المحلية»، بالكشف عن حجم الاتفاقيات التمويلية التي وقعها بنك «أفريكسيم» منذ إنشائه وحتى الآن لدعم الاستثمار وتنفيذ العديد من المشروعات بالدول الأفريقية ، مشيرا إلى أن البنك أنشأ بهدف دعم التجارة البينية والاستثمار والصناعة في افريقيا.

جذب المستثمرين

وكشف الدكتور أيمن الزغبي عن مؤهلات القارة الأفريقية لجذب المستثمرين لتنفيذ مشروعات مهمة، مشيرا إلى أن البنك يعمل على جذب الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين إلى الاستثمار بالدول الأفريقية حيث يكمن المستقبل في أفريقيا، لافتاً إلى أن البنك حقق العديد من النماذج الناجحة للاستثمار وتنفيذ مشروعات مهمة في العديد من الدولة الأفريقية مثل تنزانيا في مجال البنية التحتية حيث تم تنفيذ مشروع بتكلفة 3 مليارات دولار وبأيدي شركات أفريقية.

واستعرض رئيس قطاع التمويل بأفريكسيم جهود البنك" بالعمل مع الشركاء الاستراتيجيين والدول الأعضاء على تيسير تنفيذ مبادرة التصدير الزراعي من أجل الأمن الغذائي «ExAFS» من خلال تخصيص ملياري دولار لتعزيز الإنتاج والتصنيع والتجارة البينية الأفريقية في المنتجات الزراعية وتزويد المزارعين والشركات الزراعية الأفريقية، مع فرص الوصول إلى أسواق أكبر في جميع أنحاء القارة، موضحا أن هذه المبادرة تساعد في معالجة قضايا انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا والتي تشمل معدل جوع يصل إلى 20% تقريبا، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على المناطق الأخرى للحصول على السلع الغذائية التي تشتد الحاجة إليها.

وتناولت ورشة العمل نقاشا فعالا وعرضاً من المتدربين الأفارقة حول إمكانية دعم البنك وجذب المستثمرين لتمويل وتنفيذ بعض المشروعات التى تفيد دولهم وتساعد في وصول الخدمات للمواطنين،وأعرب الدكتور أيمن الزغبي عن سعادته ببعض نماذج المشروعات وواعدا بتقديم البنك للمشورة اللازمة ودفع المستثمرين لتنفيذها على أرض الواقع.

وعلى جانب آخر، ألقي السفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي ورشة العمل الثانية والتي جاءت بعنوان «التحديات التي تواجه القارة الأفريقية 2024»، واستعرض خلالها أبرز التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية وتتمثل في تحقيق التنمية المستدامة وتمويلها ، والنظم الصحية وانتاج اللقاحات، والأمن الغذائي ومجابهة الهدر بالغذاء، والتدريب المهنى، والهجرة، والشمول الاقتصادى، وقضايا الأمن والسلم والحرب، وتغير المناخ، والطاقة وطرق نقلها، وقضايا الرقمنة الاقتصادية والنقل، والبنية التحتية.

تحديات تواجه قارة أفريقيا

وأكد السفير محمد حجازي أن القارة الأفريقية تواجه العديد من التحديات التنموية والاقتصادية والصحية ويتزايد خطر قضايا المناخ ، مشيرا إلى أهمية وضرورة العمل لتوحيد الرؤى بين القارة الأفريقية والقارة الأوروبية بوصفها الشريك الأهم لأفريقيا في مختلف القضايا التنموية والاقتصادية، والعمل على ادماج الاقتصاد الأفريقي بالاقتصاد العالمى وان تحقيق هذا الأمر يتطلب بذل جهود ومساندة أوروبية لاقتصاديات القارة الأفريقية، ودعم خطط التنمية من أجل مساعدتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، بالإضافة إلى دفع الاستثمارات الأوروبية في القارة الأفريقية، وكذلك نقل التكنولوجيا والاعتماد المتبادل على الطاقة المتجددة، ومناقشة قضايا المناخ.

وأشار السفير محمد حجازي إلى أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء السوق الحرة الأفريقية، وبناء مؤسسات مالية واقتصادية تساعد الاقتصاد الأفريقي من الخروج من السيطرة غير العادلة للنظام الاقتصادي العالمي، مقترحا ان يتم إنشاء مؤسسة أفريقية واحدة لتلبية احتياجات الدول الافريقية المختلفة عن طريق تبادل المنتجات التي تتميز بها كل دولة مع غيرها من الدول.

ونوه مستشار وزير التنمية المحلية بأن القارة السمراء، أصبحت تئن بسبب الأضرار التى تعانى منها جراء تأثير التغيرات المناخية، فى ظل مشكلات الديون والفقر الذى يعانى منه كثير من الدول الأفريقية، لذلك تسعى أفريقيا لأن تكون ذات تأثير قوي وفعال لمؤتمر المناخ cop28 المقام حاليا في دبي لدفع الدول الصناعية ان تتحمل تكلفة ما وصلت به من تطور صناعي مما دفع الطبيعة إلي الانقلاب على شعوب العالم خاصة في أفريقيا.