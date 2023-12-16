«صحة كفر الشيخ»: اكتمال نقل مستشفى بيلا المركزي إلى موقعه الجديد

قال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم نقل مستشفى بيلا المركزي إلى موقعه الجديد، حيث تم نقل كل أقسام المستشفى بنجاح تمهيدا لبدء استقبال المرضى.

نقل قسم العظام بالكامل إلى الموقع الجديد

وأفاد وكيل الوزارة بأنه تم نقل قسم العظام بالكامل إلى الموقع الجديد، كما تمّ نقل قسم الجراحة بالكامل، وكذلك نقل قسم النساء والتوليد بالكامل إلى المستشفى الجديد، وتلبيةً لاحتياجات الحالات الطارئة، تمّ أيضاً نقل وحدة الاستقبال لقسمي الجراحة والعظام إلى الموقع الجديد، كما تمّ نقل صيدلية العمليات بأدويتها وصيدلية نفقة الدولة بأدويتها.

إجراء أول عملية جراحية بالمستشفى الجديد

وأكد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن نقل المستشفى إلى موقعه الجديد يعد تطورًا هامًا، حيث أصبح المستشفى الآن جاهزًا لتقديم الخدمة الطبية للمرضى، لافتاً أن قسم الجراحة قام اليوم بإجراء أول عملية جراحية بالمستشفى الجديد، وهي عبارة عن عملية استئصال زائدة دودية لأحد المرضى.

جدير بالذكر أنّ مستشفى بيلا المركزي الجديد يعد صرحاً طبياً متكاملاً مقاماً على مساحة 5200 متر، وبلغت تكلفته ما يقرب من 350 مليون جنيه، ويخدم أكثر من 600 ألف نسمة بمركز ومدينة بيلا والمراكز والمحافظات المجاورة.