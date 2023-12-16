الفريق أسامة ربيع يزور مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ويحضر حصة تطوير البرمجيات

استقبلت أمس، مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS بالإسكندرية، زيارة خاصة من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قام خلالها بجولة في مختلف مرافق المدرسة، وحضر مع الطلاب حصة تطوير البرمجيات، وزار نادي الابتكار الموجود بالمدرسة الذي يقوم الطلاب بداخله بتصنيع نماذج مصغرة من مشروعات نهاية العام التي يخوضون بها مسابقات محلية ودولية، وقدموا له هدايا تذكارية صنعوها له بأنفسهم باستخدام «مكن السي إن سي».

الفريق أسامة ربيع زار أيضا نموذج محاكاة السوبر ماركت والجزارة والمخبز ومركز الإرشاد المهني الذي تتميز به المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية التي تهدف لتخريج طلاب جاهزين لسوق العمل.

وقال «ربيع» إنه سبق وشاهد صورا للمدرسة وطلب زيارتها لكن ما رآه فاق خياله مشيرا لمستوى الطلاب خريجي الإعدادية وقدرتهم على الشرح وتعبيرهم عن المستوى التعليمي الذي حصلوا عليه ووجه كلامه للحضور قائلا إن كل شخص فكر وأسهم في هذه المدارس التكنولوجية هو شخص وطني يبحث عن مصلحة هذا البلد.

«ربيع» خاطب الطلاب قائلا: «أنتم منتجون ولستم عالة على المجتمع رغم صغر سنكم وتقدمون نموذجا سنفتخر به في كل مكان».

حضر الزيارة كل من الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أكد أن الوزارة تتحدى بهؤلاء الطلاب الصغار مجال تجارة التجزئة، والقبطان علاء فتح الله رئيس مجلس إدارة شركة فتح الله ماركت، الشريك التجاري للمدرسة، الذي أشار لمرور 50 عاما على تخرجه في الكلية العسكرية التي زامل فيها الفريق أسامة ربيع، معربا عن سعادته في الاستثمار في هؤلاء الطلاب وإعدادهم لاقتحام سوق العمل فور تخرجهم.

حضر أيضا الزيارة جوزيف غانم مدير مشروع قوى عاملة مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، الشريك الدولي للمدرسة الذي أثنى على شريكي المدرسة، وهما وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة فتح الله ماركت، مشيرا إلى أن مدرسة فتح الله، واحدة من 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية أطلقتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من خلال مشروع قوى عاملة مصر بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص الذي وجه له الشكر لإيمانه بالاستثمار في التعليم، مضيفا أن التعليم في هذه المدارس بالمجان.

انتهت الزيارة بتكريم إدارة المدرسة لكل من الفريق أسامة ربيع، والدكتور عمرو بصيلة، وجوزيف غانم، ووعد «ربيع» الطلاب بدعوتهم لزيارة طلابية لهيئة قناة السويس ليتعرفوا عن قرب عن هذا الصرح المصري بالغ الحيوية.