تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريبي لإعداد كوادر متخصصة في برمجيات السيارات

احتضنت جامعة مصر للمعلوماتية، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج بناء القدرات في مجال تطوير البرمجيات المدمجة للسيارات، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات».

ويأتي هذا البرنامج التدريبي الممول بالكامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إيمانًا منها بأهمية تأهيل الشباب المصري لسوق العمل في مجال صناعة الإلكترونيات، والذي يشهد نموًا وتطورًا كبيرًا في مصر والعالم.

وخلال الحفل، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الكوادر الشابة المدربة تعد من أبرز المزايا التنافسية التي تحظى بها مصر في مجال صناعة الإلكترونيات، وأحد أهم المقومات الجاذبة للشركات العالمية لإقامة مراكز لها في مصر لتصدير خدمات في مجال البرمجيات المدمجة أو التصميم الإلكتروني وغيرها من التخصصات عالية القيمة.

وأوضح أنَّ صناعة الإلكترونيات تتطلب استثمارات ضخمة وإمكانيات علمية ومهارية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تأهيل الشباب لسوق العمل بهذه الصناعة من خلال صقلهم بمصفوفة من المهارات التقنية والملكات الشخصية لتعزيز قدراتهم التنافسية في أسواق العمل الإقليمية والدولية.

من جانبها، أعربت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، عن سعادتها باحتضان الجامعة لبرنامج بناء القدرات في مجال تطوير البرمجيات المدمجة بالمبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات» وتخريج الدفعة الأولى لهذا البرنامج.

وأوضحت أنَّ الجامعة سخرت جميع إمكانياتها لصقل مهارات المشاركين في هذا البرنامج التدريبي الهام على مدار 3 شهور، مشيرة إلى أنَّ البرنامج تضمن مجموعة من الموضوعات والمهارات الأساسية في مجال البرمجيات المدمجة للسيارات، مثل:

أساسيات البرمجة.

هندسة البرمجيات.

هندسة الأنظمة المدمجة.

تقنيات البرمجيات المدمجة للسيارات.

وأكّدت أنَّ الجامعة تحرص على تقديم البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وبما يسهم في تأهيل الشباب المصري لوظائف المستقبل.

وبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى من برنامج بناء القدرات في مجال تطوير البرمجيات المدمجة للسيارات 50 خريجاً وخريجة من جميع الجامعات على مستوى الجمهورية، من كليات الهندسة أقسام (اتصالات- إلكترونيات - حاسبات - ميكاترونكس)، وكليات الحاسبات والمعلومات وكليات العلوم قسم حاسب آلي.