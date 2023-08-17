صعود 3 فرق من جامعة المنصورة الجديدة للتصفيات في مسابقة برمجيات

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة صعود ثلاثة فرق من كلية علوم وهندسة الحاسب للتصفيات على مستوى جامعات مصر في مرحلة الـECPC وهي المسابقة المصرية للبرمجيات لشباب الجامعات المقامة بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية.

صعود 3 فرق من جامعة المنصورة الجديدة في مسابقة الجامعات

وأوضحت جامعة المنصورة الجديدة أن صعود الفرق من طلاب كلية علوم وهندسة الحاسب في مسابقة الـ ICPC بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية نقطة مهمة جدًا في مسيرة الطلاب الأكاديمية، حيث تسهم بشكل كبير في تطوير مهاراتهم البرمجية وتميزهم في عالم التقنية

مسابقة ECPC على مستوى الجامعات المصرية

وأشارت إلى أن المسابقة عبارة عن تحدي برمجي جماعي دولي مخصصة لطلاب الجامعات حول العالم، إذ يتكون كل فريق من ثلاثة أفراد يتعاونون لحل تحديات ومشكلات حوسبية معقدة في وقت قصير، و تعزز هذه المسابقة من التعاون والإبداع وتنمية مهارات العمل تحت الضغط.

وأكدت الجامعة أنها تسعى من خلال هذه المشاركات الطلابية إلى تعزيز اسم الجامعة والمساهمة في تقديم خدمات متميزة على مستوى عالمي، وتُظهِر هذه المسابقة التفوق والتميز لدى طلاب كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة المنصورة الجديدة.