مهندس برمجيات بالمنيا لقناة الحياة: تدريب الأطفال بقرى حياة كريمة على البرمجة

سلط برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، الضوء على تدريب أطفال قرى حياة كريمة بالمنيا على البرمجة وصناعة الروبوتات.

تعليم الأطفال البرمجيات والإلكترونيات

وقال المهندس أسامة علي، مهندس برمجيات بإدارة التحول الرقمي بالمنيا، إن البرنامج بدأ منذ شهر ونصف، وجرى تعليم الأطفال البرمجيات والإلكترونيات والكهرباء والميكانيكا في تدريب واحد.

وأضاف «علي» أنهم يسعون لإتاحة مستويات من التدريب بشكل أعلى، وإقامة مسابقات بين مركز المنيا وملوي، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم مسابقة قريبا بين مكتبة مصر العامة وقرية المعصرة في الروبوتات.

ومن جانبها، قالت أسماء علي، مهندسة برمجيات بإدارة التحول الرقمي بالمنيا، إن عدد الأطفال المشاركين في التدريب من قرية المعصرة بالمنيا 9 أطفال من مجموع 20 طفلا من مركز المنيا.

الانتقال لمستويات أعلى

وأضافت «علي» أن التدريب يكون خلال شهر ونصف، وبعد انتهاء التدريب الأول يتم الانتقال للمستويات الأعلى.

ولفتت إلى أن مثل هذه التدريبات تجذب انتباه الأطفال نظرا لأنها شيء جديد، متابعة: «مش عاوزاهم يستخدموا اللعبة ولكن يعملوها بأيديهم».