محافظ أسيوط يناقش توفير الأراضي لاستكمال مشروعات التعليم ضمن «حياة كريمة»

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص وتوفير الأراضي لاستكمال مشروعات قطاعي التربية والتعليم المقرر تنفيذها على أرض المحافظة والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية، وذلك لدفع وتيرة العمل لتلك المشروعات، لافتا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أو أي تحديات تظهر أثناء أعمال تنفيذ مشروعات هيئة الأبنية التعليمية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمرحلتيها، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

متابعة معدلات تنفيذ المشروعات

وأشار إلى متابعته المستمرة لمعدلات التنفيذ من خلال الجولات الميدانية وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى بالمرور والمتابعة لمعدلات سير العمل بالمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بما يضمن إنهاء الأعمال في المواعيد المقررة وفقاً للجداول الزمنية المحددة وطبقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والسلامة على أن يتم التأكد من سلامة كافة الأعمال حتى الاستلام النهائي.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وتناول اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه من خطة هيئة الأبنية التعليمية من مشروعات جاري العمل بها على أرض المحافظة ومعدلات الإنجاز للوقوف على نسب التنفيذ، فضلاً عن مناقشة المعوقات ووضع حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مراعاة الشكل الجمالي للمشروعات

ووجه محافظ أسيوط بمراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في حياة كريمة، لافتا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة والحكومة بإنشاء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجياً بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجا وذلك لصالح تحسين المنظومة التعليمية، موضحاً أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بالقرى والمراكز.