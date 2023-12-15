12 معلومة عن محور ديروط على النيل.. شريان مروري جديد لخدمة أهالي أسيوط

تنفذ وزارة النقل خطة موسعة لإنشاء 14 محورًا مروريًّا وتنمويًّا على نهر النيل، من أجل حل التقاطعات المرورية، وتسهيل نقل الحركة المرورية شرق وغرب نهر النيل، ويعد محور ديروط على النيل في محافظة أسيوط أحد تلك المحاور المرورية المهمة، وفقًا لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعنوان «بلدنا من السماء».

بلدنا من السماء

وننشر خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن محور ديروط:

- محور ديروط على النيل شريان مروري جديد لخدمة أهالي أسيوط.

- بعد محور ديروط على النيل من أهم المحاور في أسيوط.

- يستهدف حل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول

- يبلغ غجمالي طول المحور بمراحلة المختلفة 42 كم

- تم افتتاح المرحلة الأولى من المحور عام 2021

- تضم 13 عملا صناعيا "10كباري - 2 نفق - 1 بريخ".

- تضم 2 كوبري رئيس "كوبري أعلى نهر النيل - كوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الغربي"

- تمتد من طريق الحوطا شرقا حتي تقاطع الزراعي الغربي غربا.

- يبلغ طولها 15 وعرض 21 متر، وتضم 2 حارة مرورية بعرض 7.5 مترات لكل اتجاه.

المرحلة الثانية والثالثة

- المرحلة الثانية من المحور تمتد بطول 14 كم تمتد من كوبري السكة الحديد حتي التقاطع مع طريق الصعيد الصحراوي الغربي

- المرحلة الثاثة تمتد بطول 13 كم من طريق الحوطا حتي الطريق الصحراوي الشرقي.

- يأتي محور ديروط ضمن مشروع محاور النيل البالغة 14 محور.