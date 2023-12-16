وظائف خالية بمرتبات تصل إلى 19 ألف جنيه.. تأمينات ومكافآت

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، عن وظيفة خالية لكول سنتر متحدث باللغة الألمانية، على أن يكون العمل من المنزل، وذلك في إطار حرصها على توظيف الشباب.

شروط التقديم للوظائف الخالية

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة شروط التقديم والحقوق والمميزات وكيفية التقديم لهذه الوظائف الخالية، وذلك في السطور التالية:

- أن يكون المتقدم خريجا ذو خبرة أو حديثي التخرج.

- إتاحة الفرصة للشباب والبنات للتقديم على الوظائف الخالية.

- يجب أن يكون مستوى اللغة الألمانية لدي المتقدم على الوظيفة (مستوى الأول).

- يجب ألا يزيد سن المتقدم عن 57 عاما.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين بها مرتبا يصل إلى 19200 جنيه، إضافة إلى المكأفاة.

- توفر الشركة للمتدربين بها تدريبا مدفوع الأجر كاملًا.

- تمنح الشركة أيضا بدل استخدام الإنترنت، وجهاز كمبيوتر محمول.

- ساعات العمل 9 ساعات يوميا، وتمنح الشركة العاملين بها تأمينا اجتماعيا وتأمينا طبيا.

طريقة التقديم على الوظيفة

وأشارت الشركة إلى أن التقديم للوظائف الخالية يكون من خلال الدخول على صفحة الوزارة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف، والدخول إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف لملء البيانات المطلوبة.