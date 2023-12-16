فتح باب التقديم في وظائف شركة المياه بالقاهرة اليوم

تبدأ شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم تلقي طلبات التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة بالشركة في 7 تخصصات مطلوبة حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، و لا يتم الالتفات لأي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ، إذ يتم تقديم صور من شهادة الميلاد والمؤهل الدراسي وموقف التجنيد وبطاقة الرقم القومي سارية، وصحيفة الحالة الجنائية وصورة شخصية للمتقدم .

التعيين بنظام التعاقد

وأشارت الشركة إلى أن العمل بنظام التعاقد والتخصصات المطلوبة حاليا هي سائق، محام، ممرض، عامل حفر أو خدمات، مراقب أمن، فني سلامة وصحة، فني حاسبات، ولا يزيد سن المتقدم لشغل الوظيفة عن 30 عاما وقت تاريخ الإعلان، والتقديم على موقع الشركة هنا.

شروط التقديم

من أبرز الاشتراطات الخاصة بالتقديم لشغل الوظائف المطلوبة، ضرورة الإقامة بالقاهرة، وإثبات السكن والإقامة بإيصال مرافق، واجتياز الاختبارات من طبية وفنية التي تقرها الشركة، وتقديم مايفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، ، وقبول العمل بنظام الورديات بالشركة، ومنع النقل من الشركة قبل مرور خمس سنوات، ويكون مقيد في جداول المشتغلين بنقابة المحامين حال التقديم لوظيفة محام.

وأوضحت الشركة أن ضوابط التقديم لوظائف مياه الشرب بالقاهرة تتضمن أن التقديم مستمر حتى 31 ديسمبر الجاري وكل خطوات التقديم على موقع الشركة، ولا يجوز التقديم على أكثر من وظيفة من الوظائف المطلوبة ولا يلتفت لأي طلب يتضمن أكثر من وظيفة أو بعد انتهاء مدة التقديم، كما على الراغبين في التقديم متابعة مواعيد وأماكن الاختبارات في حالة استيفاء الشروط من خلال الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب.