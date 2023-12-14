وظائف شاغرة بـ«النقل» و«القومي للاتصالات».. اعرف التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف حكومية جديدة مطلوب في كل من المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية، ووظائف بقطاع النقل البحري، بوزارة النقل.

بوابة الوظائف الحكومية

وأكد الجهاز من خلال بوابة الوظائف الحكومية، التي يشرف عليها، أن آخر موعد للتقديم لهذه الوظائف 10 و11 يناير 2024.

وجاءت تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

أولا: وظائف قطاع النقل البحري بوزارة النقل

نوع الوظائف: وظائف قيادية ووظائف إشرافية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة النقل - قطاع النقل البحري

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها: وزارة النقل

وصف الوظيفة:

وظائف قيادية ووظائف اشرافية:

- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية

- مدير عام الإدارة العامة للحركة

- مدير إدارة القضايا

- مدير إدارة التحقيقات

- مدير إدارة الرأي والعقود - مدير إدارة أمن الأفراد والمنشآت

- مدير إدارة أمن المعلومات ووسائل الاتصالمدير إدارة العلاقات العامة

- مدير إدارة خدمة المواطنينمدير إدارة عمليات الموارد البشرية

- مدير إدارة الشئون المالية

- مدير إدارة مراقبة المخزون السلعي

- مدير إدارة المتابعة والتقييممدير إدارة شئون السفن

- مدير إدارة التراخيص

- مدير إدارة شئون البحارة

- مدير إدارة العلاقات العمالية الدولية

- مدير إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية

- مدير إدارة حركة البضائع

- مدير إدارة حركة السفن

المستندات المطلوبة

1- بيان الحالة معتمد موضحا به «التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقـدم – الـدورات التدريبية «مدتها ونوعها ومكانها» العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخـــرى يرى المتقدم إضافتها».

2- بيان بالمقترح التطويري، وكذا بيان يوضح الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.

3- بيان المهارات والقدرات الخاصة بالقدرة على التجديد والابتكار والقيادة واتخاذ القرارات والحصول على مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

4- عدد 9 صور شخصية 4×6

5- صورة الرقم القومي.

6- تكون جميع المستندات المقدمة من أصل + 8 صور

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2023/12/10

نهاية الإعلان: 2024/01/09

طريقة التقيم: تُقدم الطلبات باسم رئيس قطاع النقل البحري على النموذج المُعد لذلك وتُسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية "أ. التطوير المؤسسي" بمقر قطاع النقل البحري شارع المكس بجانب كوبري النوبارية، عمارة تحيا مصر – الإسكندرية.

ثانيا: وظائف المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية

مسميات الوظيفة: أمين عام المعهد

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: لـ الوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للأمانة العامة التابعة لوكيل المعهد ، يقوم بالإشراف والمتابعة لكافة الأعمال الإدارية والمالية للمعهد وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المهارات الفنية: القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفةالمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبيةالمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والاجراءات التي تحكم نظام العمل.

سنوات الخبرة: قضــــــاء مــــدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى لها مباشــــــرة (الأول أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة الوظيفة.

المستندات المطلوبة: تقدم الطلبات وعدد (6) نسخ ورقية + نسخة على C.D من المستندات الآتية:

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي «سارية» صورة طبق الأصل من تقارير تقويم الآداء عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الاعلان.

- بيان عن أبرز الإنجازات التي حققها المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مقترح واف لتطوير الوظيفة المتقدم لها أو أحد أنشطتها الرئيسية وفقاً للنموذج رقم 95 لسنة 2017.

- شهادة بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الوقف عن العمل.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمعهد القومي للاتصالات.

- صور ضوئية من الدورات التدريبية الحاصل عليها.

عدد 6 صور شخصية - صورة من المؤهل الدراسي + المؤهل الأعلى إن وجد.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2023/12/12

نهاية الإعلان: 2024/01/11

العدد المطلوب: 1

طرق التقديم للوظيفة: تقدم الطلبات باليد خلال فترة الإعلان للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية للمعهد القومي للاتصالات مبنى 147 B القرية الذكية - طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وذلك خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساء.