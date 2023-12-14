شروط التقدم لشغل وظائف رئيس وأعضاء المجلس الطبي في القليوبية 

أعلنت مديرية الصحة والسكان في القليوبية فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس المجلس الطبي الفرعي، ووظائف أعضاء المجلس الطبي الفرعي بعدد 4 أعضاء على الأقل، في إطار إعادة تشكيل المجالس الطبية الفرعية في المحافظة، ووظيفة رئيس أو أعضاء المجلس الطبي الفرعي بالمحافظة ضمن المجموعة النوعية للوظائف التخصصية، وظائف الأطباء البشريين في المستوى الوظيفي المستوى الثاني بمديرية الشؤون الصحية في المحافظة.

وأوضحت مديرية الصحة، في بيان، أن هذه الوظيفة تختص بوضع برامج تفصيلية لإنجاز الأعمال والإشراف العام على تنفيذها ومراجعتها في مجال الطب العلاجي، وكذلك الإشراف على العاملين بالمجلس الطبي الفرعي ورئاسة اللجان الطبية واعتماد قرارتها، ومتابعة تنفيذ التعليمات واللوائح المنظمة لنشاط المجالس الطبية طبقا لما تصدره الإدارة العامة للمجالس الطبية المختصة، وتنفيذ القوانين والقرارات والمنشورات الصادرة في هذا الشأن، وما يسند إلى شاغلها من أعمال أخرى في ضوء واجبات ومسؤوليات الوظيفة.

المهارات المطلوبة لوظيفة رئيس وعضوية المجلس الطبي بالقليوبية

وأشار البيان إلى المهارات المطلوبة لوظيفة رئيس وعضوية المجلس الطبي بالقليوبية كالتالي:

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- الاشتراك في الأنشطة والمؤتمرات الطبية أو العلمية وإعداد البحوث.

- توافر عناصر القدرة على التوجيه والقيادة والتخطيط.

- القدرة علي وضع السياسات والأهداف والتنسيق والمتابعة، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وحل المشكلات، وإدارة الأزمات والتجديد والابتكار.

- الإلمام بالقوانين واللوائح والنظم التي تحكم العمل، واجتياز البرامج أو الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.

شروط شغل وظيفة رئيس وعضوية المجلس الطبي

أوضح البيان، أنّ شروط شغل وظيفة رئيس وعضوية المجلس الطبي بالقليوبية كالتالي:

- المؤهل: بكالوريوس الطب والجراحة.

- اجتياز المقابلة الشخصية طبقا لمعايير التقييم المقررة في هذا الشأن والاختبار المقرر.

المستندات المطلوبة للتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها

أوضح بيان صحة القليوبية، أن المستندات المطلوبة للتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها كالتالي:

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- بيان حالة وظيفية تفصيلي معتمد من جهة العمل، وعلى أن يكون مبين بها الآتي:

التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى الحاصل عليها، المجموعة النوعية الوظيفية، الخبرات السابقة والتدرج الوظيفي، الوظائف التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها، العلاوات التشجيعية التي حصل عليها، مراتب العمل، ودرجات تقارير الكفاية، تقويم الأداء عن آخر 3 أعوام، الجزاءات أو الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الوقف عن العمل.

- عدد 2 نسخة من مقترح التطوير للمجلس الطبي، بصورة وافية لتحسين أداء المجلس للخدمات التي يقدمها، و التطوير المرافق لقرار وزير التخطيط والمتابعة رقم 95 لسنة 2017.

- تقديم تصور واضح لتطوير أنظمة العمل، وتبسيط إجراءاته في حدود الإمكانات المتاحة، وذلك وفقا لنموذج مقترح.

- عدد 2 نسخة من بيان لأبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، مؤيدة بالمستندات الدالة علي ذلك، وأي بيانات أخرى يري المتقدم إضافتها.

- المستندات الدالة على حصول المتقدم على دورات تدريبة خلال حياته الوظيفية.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة في المتقدم لشغل الوظيفة، وإنجازاته السابقة.

- المستندات الدالة على قدرات المتقدم العلمية من مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية، والحاسب الآلي، والاشتراك في المؤتمرات الطبية أو العلمية، وإعداد البحوث ولن يلتفت إلى الطلبات والأوراق غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد أو قبل أو بعد الميعاد المحدد بالإعلان في هذا الشأن

مواعيد التقديم

ترسل البيانات المطلوبة على البريد الإلكتروني من خلال الضغط هنا، أو للاستفسار هاتفيا من خلال هذا الرقم 01223861439.