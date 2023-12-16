محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك في الشوارع الضيقة بديروط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال تركيب الإنترلوك بالشوارع الضيقة بشوارع وميادين مركز ديروط، وفقاً للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024، بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتاً إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة من بينها رفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء وتطوير المظهر الجمالي.

حملات مكثفة للتجميل والتطوير

وأوضح محافظ أسيوط أنه وجه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات التجميل والتطوير للشوارع والميادين وفقا للخطة الاستثمارية ومشروعاتها التي يجري تنفيذها، لافتا إلى أن مركز ديروط كثف جهوده لاستكمال أعمال التطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة التي تم استكمال أعمال المرافق بها، بالتعاون مع إدارة المرور ومسؤولي إدارات النظافة والإشغالات بالحي ومسؤولي شركات المرافق.

إزالة التعديات على الطرق

كما لفت إلى تركيب الإنترلوك عقب إزالة التعديات على حرم الطريق ورفع الإشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية في الشوارع المقررة والتي يصعب رصفها، مشيرا إلى استكمال أعمال تركيب الإنترلوك للشوارع الضيقة التي يصعب رصفها وفقاً للخطة مع مراعاة الجودة ومطابقتها للمعايير والمواصفات الفنية المحددة ووفقاً للجدول الزمني المقرر مسبقاً لتظهر بالمظهر الجمالي.