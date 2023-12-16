«صحة غزة: »12 طفلا في مستشفى كمال عدوان بلا طعام أو ماء بسبب الحصار

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن هناك 12 طفلًا في مستشفى كمال عدوان يعانون من نقص كبير في المواد الغذائية، فلا ماء لهم ولا غذاء، وهم محتجزين داخل الحاضنات، وذلك بالتزامن مع حصار مستشفى كمال عدوان لليوم الـ8 على التوالي.

وأشارت وزارة الصحة بغزة، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 18 مجزرة وإبادة جماعية في كافة مناطق قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وأكثر من 179 شهيدًا وصلوا إلى المستشفيات، و303 إصابة، وهناك عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين تحت الأنقاض.

أكثر من 18 ألف شهيد منذ بدء العدوان

وارتفع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18 ألفا و787 شهيدًا و50 ألفا و897 إصابة، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأكدت أن الاحتلال يحتجز 70 من الطواقم الطبية والجرحى على رأسهم مدير المستشفى.

الوضع الصحي في غزة هو الأسوأ

وأضافت الصحة في غزة أن الوضع الصحي في مستشفيات جنوب غزة هو الأسوأ، لأن المستشفيات هناك فقدت القدرات الاستيعابية والعلاجية والطواقم الطبية تقوم بتفضيل حالات خطرة لإنقاذ حياتها عن حالات أخرى، مناشدة المؤسسات الدولية بدعمها بالأدوية والمستهلكات الطبية والوقود والفرق الطبية المتخصصة.