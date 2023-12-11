وزارة الصحة تستعرض أرقام خدماتها الطبية والعلاجية في الانتخابات الرئاسية

تابع قيادات وزارة الصحة والسكان ، تنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي، وذلك خلال اجتماع غرفة الأزمات المركزية، مساء اليوم الاثنين، بغرفة الأزمات، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خدمات طبية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم عرض نتائج الخدمات الطبية التي تم تقديمها من خلال العيادات الطبية المتنقلة وعدد المنتفعين بها وكذلك نتائج عمل فرق مبادرات الصحة العامة المنتشرة في محيط اللجان الانتخابية.

سيارات إسعاف

ولفت «عبد الغفار» إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ9 آلاف و482 مواطنا من خلال 46 عيادة طبية ثابتة داخل اللجان و17 عيادة طبية متنقلة على مستوى محافظات الجمهورية، بينما استفاد حوالي 106 آلاف و432 حالة من مبادرات الصحة العامة التي تم تفعيلها بمحيط اللجان الانتخابية، مشيرا إلى إنه تم تقديم 155 خدمة إسعافية من خلال 1699 سيارة إسعاف منتشرة في محيط اللجان.

ولفت «عبدالغفار» أنه تم الاشادة بإقبال العاملين بوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة ومديريات الشؤون الصحية بمحافظات الجمهورية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وحرصهم على حقهم الدستوري .