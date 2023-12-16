انطلاق 5 دورات تدريبية في مركز سقارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات غدا

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثالث على التوالي، خلال الأسبوع التدريبي التاسع عشر من الخطة التدريبية للمحليات، والتي يستفيد منها 55 متدربا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.

وذكر الوزير، أن هذه الدورة تعد من أهم الدورات التى تنظمها الوزارة خلال الخطة التدريبية للمحليات المنفذة بمركز التنمية المحلية بسقارة، حيث يحصل المتدربون في هذه الدورة على 180 ساعة تدريبية خلال الجزء الأول، منها بما يعادل 12 ساعة تدريب يومياً، يتم خلالها تأهيل المتدربين على التعامل مع كل المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة، لتقديم الخدمات بصورة أسرع وأفضل وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل سيُنفذ نهاية يناير 2024، على مدار 3 أسابيع، في إطار رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات وتنمية المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالوزارة والإدارات المحلية لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات.

التعريف بمحاور التنمية الاقتصادية

وأوضح «آمنة»، أن البرنامج التدريبي للأسبوع الثالث والأخير من الجزء الأول لدورة إعداد قادة المستقبل، يركز علي عدة موضوعات مهمة، منها التعريف بمفهوم التنمية الاقتصادية وإطارها القانوني من خلال التعريف بالاقتصاد الكلي والجزئي ومؤشرات بيئة أداء الأعمال والشمول المالي، والتعريف بمفهوم التنمية الصناعية واللوجستية وإطارها القانوني، وتشمل الدورة التعريف بعدة قوانين هامة منها قانون الإشغالات رقم 140 لسنة 1956 وتعديلاته 2018، وقانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة رقم 208 لسنة2002، وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وإدارة الأسواق، وقانون مقابل التحسين رقم 222 لسنة 1955.

دورة قادة المستقبل

وسيُعرض خلال الأسبوع الثالث من الجزء الأول لدورة إعداد قادة المستقبل بعض المشروعات المهمة التي تقوم بها الوزارة، مثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومبادرة حياة كريمة والتفتيش والمتابعة.

ويتضمن البرنامج التدريبي جلسة محاكاة عن تطوير منظومة الحفاظ على أصول الدولة وإداراتها، إضافة الي تنمية مهارات طرق التفكير في المشكلات من خلال التفكير الناقد والتفكير التصميمي، ويختتم البرنامج التدريبي بورشة عمل تطبيقية لمهارات طرق التفكير في حل المشكلات.

وقال «آمنة»، إن الأسبوع التدريبي الـ19 يتضمن أيضاً تنفيذ 5 دورات تدريبية، هي دورة التفتيش على أعمال البناء، ودورة إدارة الموارد البشرية والعملية التدريبية، ودورة تحليل البيانات والـ«Dashboard» باستخدام الـ«POWER BI»، ودورة دراسات تقييم الاثر البيئي والمجتمعي، ودورة التعاون الدولي وتوقيع البروتوكولات ومهارات التفاوض، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المتدربين المستفيدين من تلك الدورات 140 متدربًا من جميع المحافظات.

إدارة الموارد البشرية

ولفت «آمنة» إلى أن دورة الموارد البشرية والعملية التدريبية يستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بالكيانات المسؤولة عن منظومة الموارد البشرية والتدريب، مشيرًا إلى أن الدورة تناولت شرح مفصل حول إجراءات التعيين، وطرق شغل الوظائف، وتحديد الأجر طبقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وكيفية إعداد تقارير الكفاية والترقيات، وتخطيط المسار الوظيفي للعاملين وعلاقته بالتدريب، وتحليل الاحتياجات وقياس العائد من الاستثمار في الأفراد بالتدريب.

كما يتضمن البرنامج التدريبي مفهوم إدارة المواهب وكيفية تطبيقها، وسيتم عقد عدة ورش عمل حول كيفية تنظيم سجلات وملفات الخدمة واستيفاء تقارير الكفاية والتسويات ومدة الخبرة العلمية والعملية والعسكرية والخدمة العامة، وحالات تطبيقية بشأن التعينات والأجور، وكيفية تحليل الوظائف وتخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية كأحد وظائف إدارة الموارد البشرية، وتختتم الدورة فعاليتها بورشة عمل حول آليات عمل مراكز التدريب ومصفوفة الجدارات والاختبارات السيكومترية في تحديد الفجوات الوظيفية.

وتابع «آمنة» بأن الدورات التدريبية التي يتضمنها الأسبوع الـ19 من الخطة التدريبية للمحليات تتضمن دورة التعاون الدولي وتوقيع البروتوكولات ومهارات التفاوض، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات التعاون الدولي، ويتم تنفيذها تحت إشراف إدارة التعاون الدولي بالوزارة وفريق مدربين من الـ TOT.