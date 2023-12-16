المركز القومي للسينما يكرم اسم الراحل سمير سيف الأربعاء المقبل

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر، الأربعاء المقبل، أمسية سينمائية في حب المخرج الراحل سمير سيف يتحدث خلالها رفيق عمره مدير التصوير سمير فرج والناقد السينمائي محمود عبد الشكور.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور حسين بكر، بتكريم اسم الراحل سمير سيف، ويعرض خلال الأمسية فيلم «أوغسطينوس بن دموعها» للمخرج الراحل سمير سيف.

تفاصيل تكريم المخرج سمير سيف

الفيلم يتناول شخصية الفيلسوف والعالم الديني القديس أوغسطينوس، والفيلم من بطولة عائشة بن أحمد وأمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقي سليم دادة.

الفيلم تم تنفيذه في 3 سنوات وصور في الأماكن الحقيقية التي عاش فيها القديس أوغسطينوس بدولة الجزائر وتونس وإيطاليا وفرنسا، ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف أوغسطينوس من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي ويبرز هوية أوغسطينوس الشمال أفريقية ويكشف أيضا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.

جدير بالذكر أن الفيلم حاز على جائزة أفضل إنجاز فني بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته 33 ، وحصل أيضا على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر، كما تم عرضه على هامش مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

أبرز أعمال المخرج سمير سيف

يذكر أن المخرج سمير سيف هو أحد أهم مخرجي السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا متميزة مع كبار النجوم مثل النجم عادل أمام بفيلم «المشبوه»، و«النمر والأنثى» و«الهلفوت» و«احترس من الخط» و«شمس الزناتي»، كما تعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز في فيلم «سوق المتعة»، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكي في فيلم «معالى الوزير»، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف في فيلمي «غريب في بيتي» و«عيش الغراب».