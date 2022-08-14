أمير الكويت يعزي السيسي في ضحايا كنيسة أبو سيفين

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في كنيسة أبو سيفين بالمنيرة الغربية في إمبابة شمالي محافظة الجيزة، الذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

ولي عهد الكويت يعزي السيسي في ضحايا كنيسة أبو سيفين

كما بعث ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح، برقيتين مماثلتين للرئيس السيسي، أعربا فيهما عن خالص مواساتهما لأسر ضحايا حادث الكنيسة.