معلومات عن أمير الكويت نواف الأحمد بعد وفاته اليوم.. عاجل

أعلن التليفزيون الكويتي اليوم في بيان للديوان الأميري، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عامًا، وذلك بعد مروره بوعكة صحية ألمت به منذ فترة.

معلومات عن أمير الكويت

ترصد «الوطن» أهم المعلومات عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب مصادر إعلام كويتية.

1- الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولد في الـ25 من يونيو عام 1937.

2- ابن الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي كان أميرًا للكويت في فترة الاستقلال.

3- هو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر.

4- تولى ولاية العهد في 20 فبراير 2006.

5- في عام 2003 تولي منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

6- له من الأبناء 4 بنين وبنت واحدة.

7- تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح العديد من المناصب الحكومية والقيادية قبل أن يتولى الحكم كأمير للكويت في سبتمبر 2020.

8- تمتع بتاريخ حافل في العمل الحكومي والخدمة العامة، وقد أثبت نفسه كقائد قوي ومؤثر في البلاد.

9- في 26 يناير 1988 تولي منصب وزير الدفاع.

10- 1994 منصب نائب رئيس الحرس الوطني.

11- في عام 1991 تكلف بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

12- تولى حقيبة وزارة الداخلية في 19 مارس 1978.

أمير العفو

13- في 8 نوفمبر 2021، حصل على لقب «أمير العفو».

14- حصل الشيخ نواف الأحمد على وسام «طوق الاستحقاق المدني» من إسبانيا في 23 مايو 2008.

15- حصل أيضًا على وسام «المحرر الجنرال سان مارتين» من الأرجنتين في 1 أغسطس 2011.