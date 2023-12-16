الأيام الأخيرة في حياة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

غيب الموت اليوم، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح عن عمر 86 عامًا، وشهدت الأيام الأخيرة في حياة أمير الكويت، تعرضه لوعكة صحية شديدة.

الأيام الأخيرة في حياة أمير الكويت

الأيام الأخيرة في حياة أمير الكويت قضاها بين تلقي العلاج، وإجراءات فحوصات طبية، إذ نًقل إلى المستشفى يوم 29 نوفمبر الماضي، وفقًا لما أعلنه وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح.

وفاة أمير الكويت

وقال الديوان الأميري الكويتي في بيان، نشرته وسائل إعلام كويتية بينها صحيفة «القبس» الكويتية، إن صاحب السمو أمير البلاد، انتقل إلى جوار ربه.

وفي وقت سابق من اليوم، قطع «تلفزيون الكويت» الرسمي، برامجه الاعتيادية وبث آيات من القرآن الكريم، مشيرا إلى أن الديوان الأميري، سيبث بيانا بعد قليل.

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من جانبه، قال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبد الله: «ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت»، وفقا لما ذكرته صحيفة «الراي» الكويتية.