عاجل.. تفاصيل وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

أعلن الديوان الأميري بالكويت، وفاة أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عامًا، ليتساءل الكثيرون عن سبب وفاته.

سبب وفاة أمير الكويت

وذكر الديون الأميري أن الأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، توفي إثر وعكة صحية طارئة داخل أحد المستشفيات.

وقال الديوان الأميري في بيان: «ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت».

وكان التلفزيون الرسمي الكويتي قد قطع بث البرامج المعتادة في وقت سابق اليوم، وبث بدلا من ذلك تلاوة من القرآن.

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الأبن السادس للشيخ أحمد الجابر

ويعد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح هو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق.

وولد الشيخ نواف في 25 يونيو عام 1937، وهو الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة، ولديه 4 أبناء وبنت واحدة، كما تمتع بتاريخ حافل في العمل الحكومي والخدمة العامة، وقد أثبت نفسه كقائد قوي ومؤثر في البلاد.