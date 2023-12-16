نصائح لطلاب الثانوية وأولياء الأمور لعام دراسي دون توتر وضغط نفسي

قدم جمال فرويز أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة ولأولياء الأمور بعد مرور عدة أشهر على انطلاق الدراسة والتفكير في الضغط على الطلاب لمذاكرة دروسهم.

نصائح لطلاب الثانوية العامة

وكشف جمال فرويز عن عدد من النصائح والإرشادات لطلاب الثانوية العامة في تصريحات لـ «الوطن» لاستمرار المرحلة التعليمية دون توتر وضغط نفسي.

- البعد عن كل ما يسبب توتر وضغط نفسي والمذاكرة في أماكن خضراء وفي الهواء الطلق.

- قضاء وقت مع العائلة والأصحاب بعيدا عن جو المذاكرة والامتحانات والاستمتاع بهذه الأجواء.

- عدم التركيز في النتيجة والتركيز في الحياة ما بعد الثانوية العامة (الحياة الجامعية).

- تناول الخضروات والفواكه التي تساعد علي التركيز مثل البرتقال والتفاح والعنب والرمان.

- أخذ قسط من الراحة بين الحين والآخر بعيدا عن جو الامتحانات وضغط المذاكرة.

كيفية تعامل أولياء الأمورمع أبنائهم في فترة الثانوية العامة

- عدم المقارنة بينهم وبين أي شخص آخر حتي لا يشعرون بعدم الثقة.

- عدم الإصرار عليهم في المذاكرة، وإشعارهم دائما بالمسؤولية وأنهم يتحملون مسئولية مستقبلهم.

- تشجيعهم دائما حتي في أبسط الأهداف، ومكافأتهم أيضا.

وأكد جمال فرويز إذا زاد التوتر عند الطلاب وظهر أعراض جسمانية ونفسية استمرت إلى عدة أيام يجب مراجعة طبيب نفسي متخصص قبل تدهور الحالة أكثر.