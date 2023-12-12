«التعليم»: جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 «غير صحيح» ولم يحدد حتى الآن

نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة جدول امتحانات الثانوية العامة المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه يخص امتحانات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اللجنة الخاصة بوضع جدول امتحانات الثانوية العامة لم تعقد بعد، لتحديد موعد وجدول امتحانات الثانوية العامة 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وطالب المصدر طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات أو أي جداول غير رسمية.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 ورقيا داخل لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق نظام البابل شيت حيث يتسلم الطلاب كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- تعقد الامتحانات بنظام «أوبن بوك»، إذ يجرى تسليم الطلاب كتيب مفاهيم داخل اللجان، ويستلم مرة أخرى بعد انتهاء الامتحان، ويتضمن الكتيب أهم المصطلحات والقوانين بالمادة.

- تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيا سواء الاختيار من متعدد أو المقالية.

- تعقد الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد، إذ تقيس الأسئلة نواتج التعلم والفهم والتطبيق والتحليل حسب مواصفات الورقة الامتحانية لكل مادة

- تتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 85% اختيار من متعدد و15% المقالي.

- تمثل نسبة المستويات المعرفية والعقلية البسيطة 30% و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق نظام الفرصة الواحدة أو الامتحان الموحد.

- وضع امتحانات الثانوية العامة من بنوك أسئلة والتي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة في منتصف شهر يونيو المقبل.