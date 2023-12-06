وزير التعليم: لم يحدث أي تسريب لامتحانات الثانوية العامة بعد 2016 (فيديو)

أوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الفارق بين التسريب والغش في امتحانات الثانوية العامة، قائلا إن التسريب هو معرفة أسئلة الامتحان قبل توزيعه على الطلاب في اللجنة في الساعة التاسعة.

معالجة تسريب الامتحانات

وأضاف حجازي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه لا يوجد تسريب بعد عام 2016، والسبب في ذلك أن هناك جهة سيادية تطبع الأسئلة، لكن تداول الامتحان بعد بداية اللجان فهذا أمر وارد.

وأوضح أنه أصبح هناك باركود لكل ورقة إجابة، وإذا تم تسريب الاختبار من أي ورقة إجابة يمكن معرفة الطالب الذي صوَّرها في دقائق، وكذلك في البابل شيت صممنا 2 باركود، أحدهما على الأسئلة والثانية على البيانات.