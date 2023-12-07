«التعليم» تصدر تحذيرا مهما بشأن مراقبي امتحانات الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية، بشأن المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023-2024 مراقبين ورؤساء لجان، موضحا أنّ المتابعة الجادة والفعالة للأعداد التي تم تسجيلها ومقارنتها بالأعداد المستهدفة، تبيّن وجود ضعف شديد في نسبة التسجيل بالمقارنة بالأعداد المستهدفة، ما يدل على عدم تفعيل اسم مستخدم وكلمة مرور المرسلة لمتابعة عملية التسجيل.

امتحانات الثانوية العامة

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّه سيتم عرض معدلات ونسبة التسجيل للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة التي وصلت إليها كل مديرية على الوزير، لمعرفة مدى تفعيل اسم المستخدم وكلمة المرور، ومتابعة عملية التسجيل.

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية، بشأن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة للمراقبين ورؤساء اللجان، كما يلي.

- تحديث وتسجيل البيانات لا يقتصر فقط على العاملين في المدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية فقط، بل تنطبق على العاملين في المديرية ما دامت تتوافر فيهم الشروط.

مساءلة قانونية لمن لم يتقدموا

- يتم مساءلة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الموعد المحدد، وحال غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتحديث البيانات وطباعة استمارة الترشيح للأعمال سالفة الذكر لن يتم الالتفات إلى أي استمارة يدوية.