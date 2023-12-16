أستاذ أحياء دقيقة: العلاج البيولوجي مناسب للسيطرة على الربو

قال الدكتور محمود الأفندي أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، إنّ العلاجات البيولوجية يمكن أن تستخدم للسيطرة على الربو وبعض الأمراض الرئوية المزمنة عبر إضعاف استخدام الهرمونات الصناعية، وهي عبارة عن أجسام مضادة تحاكي الهيموجلوبين بالدم وتنبه الجسم للأمراض لتساعد على إنتاج المناعة وتشجيع الجسم على إنتاج خلايا وإنزيمات ضد مرض الربو.

الأدوية البيولوجية ليست كاملة

وأضاف أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية في مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، «المشكلة تكمن في أن الأدوية البيولوجية ليست كاملة، لكنها مساعدة وهدفها التخفيف من استخدام الكورتيزون».

الكورتيزون هو هرمون صناعي يستخدم لمحاكاة هرمون الأدرينالين

وتابع أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية: «الكورتيزون هو هرمون صناعي يستخدم لمحاكاة هرمون الأدرينالين في الجسم، ولكن الكورتيزون الصناعي له آثار جانبية كثيرة ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام كما أن استخدامه عن طريق الفم قد يؤدي إلى أمراض فطرية في الفم، وعند استخدامه عن طريق الإبرة فإنه يسبب آلاما شديدة في مكان دخول الإبرة، وبالتالي، فإن استخدام العلاج البيولوجي أو الاجسام المضادة يخفف من استخدام الكورتيزون».